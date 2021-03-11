Массимилиано Аллегри не занял пост главного тренера одного из топ-клубов из-за проблем в семье. Об этом рассказал бывший тренер «Удинезе» и друг Аллегри Джованни Галеоне.
«Причина проста: из-за серьезных проблем в семье с матерью ему пришлось отказаться от от предложений топовых клубов. Макс сказал «нет» «Челси», «Арсеналу», «Реалу» и «ПСЖ». Он хочет вернуться и возглавить первоклассный клуб. Я сказал ему: «Как ты можешь отказаться от такого важного клуба?» Ответ Макса меня удивил: «Я не клоун. Если я откажу одному клубу, то не могу принять другое предложение всего через 10 дней. Аллегри – честный человек, джентльмен и большой профессионал», – приводит слова Галеоне Daily Star со ссылкой на радиостанцию Kiss Kiss.
- Аллегри остается без работы с мая 2019-го, когда покинул «Ювентус».
- Массимилиано – шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка и трехкратный победитель Суперкубка страны.
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