Массимилиано Аллегри не занял пост главного тренера одного из топ-клубов из-за проблем в семье. Об этом рассказал бывший тренер «Удинезе» и друг Аллегри Джованни Галеоне.

«Причина проста: из-за серьезных проблем в семье с матерью ему пришлось отказаться от от предложений топовых клубов. Макс сказал «нет» «Челси», «Арсеналу», «Реалу» и «ПСЖ». Он хочет вернуться и возглавить первоклассный клуб. Я сказал ему: «Как ты можешь отказаться от такого важного клуба?» Ответ Макса меня удивил: «Я не клоун. Если я откажу одному клубу, то не могу принять другое предложение всего через 10 дней. Аллегри – честный человек, джентльмен и большой профессионал», – приводит слова Галеоне Daily Star со ссылкой на радиостанцию Kiss Kiss.

Аллегри остается без работы с мая 2019-го, когда покинул «Ювентус».

Массимилиано – шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка и трехкратный победитель Суперкубка страны.

Трансферы ЦЗ для Клоппа, Аллегри в «Реале», дата камбэка Промеса в «Спартак» 30/01/2021 В 18:47

Чемпионат Италии Сарри и Спаллетти все еще получают зарплату от «Юве» и «Интера». Как такое возможно? 30/10/2020 В 12:33