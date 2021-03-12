Опубликовано 12/03/2021 в 05:29 GMT | Обновлено 12/03/2021 в 05:30 GMT

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос рассказал, как воспринял бы переход в команду лидера «Барселоны» Лионеля Месси.

«Сто процентов, я бы принял Месси в Мадриде. Однозначно. И даже пригласил бы его домой, чтобы помочь, ха-ха. Но сам бы никогда не перешел в Барселону» – ни за 50 миллионов евро в год, ни за 70. Есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Это невозможно», – заявил 34-летний Рамос в эфире радиостанции Madrid Xtra.

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Рамос пока не продлил контракт с «Реалом», который действует до конца сезона.

Месси в межсезонье-2020 планировал покинуть «Барселону», основными претендентами были «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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