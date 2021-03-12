Возвращение Криштиану Роналду в «Реал» все ближе: португалец следит за новостями из Мадрида и думает об уходе из «Ювентуса».

Уход Криштиану из «Ювентуса» не будет проблемой, если в «Реале» захотят его возвращения. Роналду верит в молодежь мадридского клуба и считает, что с ним команда снова станет конкурентной, сообщает AS со ссылкой на журналиста Хосепа Педрероля.

Трансфер португальца прокомментировал Зинедин Зидан, который воздержался от обещаний.

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«Все вы знаете, кто он такой, что он сделал для «Реала» и как много мы его любим. Он творил здесь историю, он великолепен, но сейчас он игрок «Ювентуса» и здорово там выступает. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Да, вокруг много разговоров, но нужно проявлять уважение», – сказал Зидан на пресс-конференции перед игрой с «Эльче».

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Роналду выступал за мадридский клуб в 2009-2018 годах, завоевав 15 титулов.

В последние три сезона в Мадриде Криш неизменно выигрывал Лигу чемпионов, но с «Ювентусом» у него один четвертьфинал и два вылета в 1/8 финала.

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