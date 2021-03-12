«Барселона» заинтересована в подписании контракта с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. Аргентинец должен удержать Лионеля Месси в каталонском клубе.

Зная о близкой дружбе между Месси и Агуэро, Жоан Лапорта сделал предложение Агуэро, и тот ответил положительно, но проблема в том, что «Барселона» не может заплатить Серхио 15 млн евро, которые он получает в «Сити». Каталонцы предложили оклад, не превышающий 10 млн. Аргентинец согласится на снижение зарплаты, если получит бонус за бесплатный переход в клуб.

«Горожане» уже приводили продление контракта с Агуэро в качестве аргумента, чтобы убедить Месси перейти в «Сити», однако сам Серхио хочет рассмотреть все предложения от новых клубов, сообщает Eurosport.es

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Действующий контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона-2020/21.

Месси в межсезонье-2020 планировал покинуть «Барселону», основными претендентами были «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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