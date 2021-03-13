Опубликовано 13/03/2021 в 07:51 GMT | Обновлено 13/03/2021 в 07:52 GMT

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не отказался от варианта с переходом в «Манчестер Сити».

По информации ESPN , 33-летний аргентинец еще не определился с будущим, а его контракт истекает 30 июня. Согласно источникам, он рассматривает вариант с «Сити», который возглавляет Пеп Гвардиола. «Барса», в свою очередь, видит в качестве замены Серхио Агуэро – либо, памятуя о дружбе аргентинцев, в качестве козыря в переговорах с Лео, либо (в худшем случае) как замену своему капитану.

Действующий контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» также рассчитан до конца сезона-2020/21.

Месси в межсезонье-2020 планировал покинуть «Барселону», основными претендентами были «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

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