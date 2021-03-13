«Я бы не отпустил Криштиану. И «Реал», и Роналду проиграли от его ухода», – сказал на днях Серхио Рамос. Его реплика может показаться некорпоративной, но капитан «Мадрида» ничего не теряет: во-первых, у него бешеный авторитет, во-вторых, скоро истекает контракт (можно не париться о субординации), в-третьих, он сказал правду. Летом 2018-го «Реал» обменял главную звезду на 100 млн евро, а затем абсолютно невнятно проинвестировал эти деньги в новых нападающих. За три года никто из новичков даже не приблизился к уровню праймового КриРо, а голы по-прежнему заколачивает вечный Карим Бензема.

В резкой, но правдивой цитате Рамоса не хватает одной детали: глобально «Юве» тоже проиграл от этого трансфера. Там рассчитывали, что Криш даже в 33-34 дотащит команду до победы в ЛЧ, но все ограничилось эпичным перфомансом против Симеоне – именно весной 2019-го туринцы в последний раз проходили кого-то в лигочемпионском плей-офф.

После камбэка против «Атлетико» «Юве» слил «Аяксу», «Лиону» и «Порту» – три вылета от клубов, которые уступают «синьоре» и по статусу, и по бюджету, и по уровню игроков. Причем последнее поражение стало максимально болезненным: сначала Криштиану запорол жирнейший момент, а потом коряво выпрыгнул из стенки, пропустил между ног и позволил португальцам вонзить победный мяч.

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Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Логично, что европейские медиа зашептались о возможном возвращении Роналду в Мадрид. Звучит разумно: «Реалу» экстренно нужен проверенный страйкер, а в Турине очень вовремя разочаровались в магии Криштиану. Осталось провернуть летнюю сделку, и все счастливы.

Агент Мендеш явно держит в уме такой соблазнительный расклад, но у этого сценария есть три важных нюанса:

«Юве» ни за что не отдаст Роналду бесплатно. Уже подсчитано, что итальянцы должны выручить около 29 млн евро за форварда, чтобы хотя бы окупить изначальный трансфер. С одной стороны, это в два раза меньше прайса Криштиану на Transfermarkt, с другой – все равно крайне существенная сумма для нынешнего «Реала».

Инсайдеры пишут, что Роналду мечтает вернуться в «Мадрид» ради победы в ЛЧ. Хорошая цель, но она не подразумевает, что португалец займется благотворительностью и как-то глобально подвинется по зарплате. Соответственно, суммарно Пересу придется выложить за Криштиану не меньше 100 млн евро – сюда входят расходы и на сделку, и на сам контракт.

Роналду по-прежнему считает себя величайшим игроком планеты, и его статистика частично подтверждает эту теорию. Криш перебил море итальянских рекордов, редко пропускает матчи из-за травм (самая долгая пауза в «Юве» – коронавирус), исполняет все стандарты и бьется за «Золотой мяч». Но трансфер в «Реал», который и так перегружен возрастными футболистами, замедлит развитие «бланкос». Вместо смены поколений Перес воссоздаст команду могучих дедов, которые способны лишь на последний рывок в карьере. Таким был, к примеру, «Интер»-2010: он выиграл ЛЧ, а потом утонул в сумасшедшем кризисе, причем далеко не только из-за ухода Моуринью.

Покупка Роналду станет для «Реала» отличным имиджевым решением, но тогда в клубе не появится ни Мбаппе, ни Холанн – это уже слишком дорого. Получается, «Мадрид» пожертвует долгосрочным развитием в пользу ближайших ЛЧ. А еще поставит на человека, который провалил три ключевые миссии за три сезона. Где гарантии, что с «Реалом» Криштиану сотворит то, чего не удалось сделать с «Юве»? Их нет. Есть лишь метания Роналду в поисках команды, которая добудет ему заветный трофей.

КриРо обманывает себя и бежит от ответственности. Дело не в партнерах, а в нем – именно он обязан делать разницу, а не искать комфортную команду. Поэтому время Роналду в «Реале» объективно прошло: да, его не стоило продавать, но возвращение станет еще более серьезной ошибкой.

Нынешний Криштиану – билет в один конец. У Переса есть все шансы потратить кучу денег, подарить фанатам море надежд, но получить дряхлую эгоистичную суперзвезду, которую потом не удастся продать. Так что лучше сосредоточиться на Эрлинге или Килиане – они ощутимо дороже, но эти вложения гораздо перспективнее и адекватнее.

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