Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман хотел бы видеть в команде нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, а не форварда «Боруссии» Эрлинга Холанна, за которым гоняются другие топ-клубы и которым интересуется руководство «сине-гранатовых».
Об этом сообщает журналист Mundo Deportivo Франсеск Агиляр в твиттере. Боссы «Барсы» не разделяют позицию Кумана – новый президент Жоан Лапорта намерен заполучить 20-летнего Холанна уже в летнее трансферное окно. Желание Кумана затрудняет также то, что «Интер» не планирует продавать Лукаку.
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- Лукаку и Куман работали в «Эвертоне» в 2016-2017 годах.
- Холанн выступает за «Боруссию» с начала 2020 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего норвежца в 110 млн евро.
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