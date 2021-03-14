Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на очередную потерю очков его команды (0:0 с «Хетафе») и сокращающийся отрыв от главных соперников.

«У нас создалась иллюзия, что мы снова победим, что мы воплотим преимущество. Я придерживаюсь мнения, что команда играла хорошо, но нужно сохранять спокойствие. Чемпионат очень сложен, «Реал» и «Барселона» больше не проиграют ни одного матча до конца сезона.

11 дней назад говорили, что «Барселона» ужасна, но все видели, что в Париже она могла победить. У клуба новый президент, команда полна энтузиазма. «Реал» всегда находит способ победить. Мы должны двигаться шаг за шагом по нашему пути. За нашими спинами находятся два монстра», – сказал Симеоне.

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1 февраля «Атлетико» опережал «Реал» и «Барсу» на 10 очков, имея матч в запасе.

В последующих 8 играх «индейцы» одержали только две победы. Сейчас отрыв от «Реала» составляет 6 баллов, а «Барселона» 15 марта может приблизиться на расстояние в 4 очка.

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