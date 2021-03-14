Лионель Месси отругал фанатов «Барселоны», которые снимали его после окончания тренировки. В интернете завирусилось видео, на котором сердитый Месси отчитывает фанатов за слишком долгую запись фото и видео.

«Почему вы продолжаете снимать одно и то же, если уже сделали это много раз? По-вашему, это нормально? Хватит!» – обратился к болельщикам разгневанный Месси.

Чемпионат Франции «ПСЖ» задумается о Роналду, если откажет Месси и уйдет Мбаппе ВЧЕРА В 15:30

Легенде «Барсы» удалось пристыдить фанатов: в ответ на недовольство Месси они тут же извинились и прокричали «Прости, Лео!»

Месси в межсезонье-2020 планировал покинуть «Барселону», основными претендентами были «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Действующий контракт Лионеля с «Барсой» рассчитан до конца сезона-2020/21.

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