Атакующий полузащитник «Реала» Эден Азар получил очередную травму – у бельгийца диагностировано мышечное повреждение правой поясничной мышцы.

15 марта Азар пропустил тренировку «Реала» и не занимался в общей группе. А после мадридский клуб выпустил заявление о состоянии полузащитника – повреждение поясничной мышцы было выявлено после тестов, проведенных медицинскими службами.

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На восстановление после подобных повреждений требуется от четырех до шести недель. Это десятая травма Азара с момента переезда в Испанию. В этом сезоне 30-летний полузащитник пропустил из-за травм уже 21 матч и сыграл за «Реал» лишь в 14-ти.

13 марта бельгиец сыграл впервые за 2 месяца: вышел на замену в матче против «Эльче» и отыграл 15 минут.

30-летний Азар забил 4 мяча за все время выступлений за «Реал»: 3 в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов.

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