Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе каталонцев на матч 27-го тура Ла Лиги против «Уэски» и повторил рекорд Хави по числу матчей за клуб.

Эта игра стала для Лео 767-й за «Барсу» во всех турнирах – столько же набралось у другой легенды каталонцев, Хави. Установить новый рекорд и стать единоличным лидером Месси сможет уже в это воскресенье, 21 марта, если выйдет на поле в игре против «Реал Сосьедад» в Сан-Себастьяне.

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Лео дебютировал за «Барселону» 16 октября 2004 года в матче против «Эспаньола».

Месси и Хави провели в составе каталонцев 11 совместных сезонов.

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