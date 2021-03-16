«Реал» опроверг слухи о возможном возвращении в клуб нападающего Криштиану Роналду. Ранее появилась информация, что летом мадридцы вступят в переговоры с «Ювентусом», который хочет расстаться с Кришем.

По данным инсайдера Eurosport.se Фермина Делакалле, «бланкос» не рассматривают вариант с покупкой Роналду из-за его высокой зарплаты – португалец получает в Турине 64 млн евро в год. У «Реала» нет возможности платить ему такие деньги в нынешней финансовой ситуации. Если бы клуб захотел пригласить Криштиану, то предложил бы ему менее выгодные условия.

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Также до Делакалле дошла информация, что отъезд из Мадрида окончательно разрушил отношения Роналду и Флорентино Переса. Они не созваниваются и не переписываются, между ними нет никакой связи.

Кроме того, в «Реале» определились с главной трансферной целью на грядущее лето. Клуб сделает все возможное, чтобы подписать звезду «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе. Флорентино Перес считает, что даже крупные инвестиции в покупку нападающего будут оправданы, потому что он видит Килиана лучшим игроком следующих 10 лет. Сам Мбаппе отклонил уже три предложения «ПСЖ» о продлении контракта, который истекает в 2022 году.

По данным Transfermarkt, Мбаппе – самый дорогой игрок планеты. Он оценивается в 180 млн евро.

36-летний Роналду лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги – на его счету 23 гола в 23 матчах.

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