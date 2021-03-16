Капитан «Барселоны» Лионель Месси стал героем новой рекламной кампании от производителя чипсов Lay’s.
Компания выпустила приложение Messi Messages, с помощью которого пользователи смогут сгенерировать персональное видеообращение от шестикратного обладателя «Золотого мяча». После ввода данных сервис сформирует послание от Месси с помощью технологии синхронизации губ от искусственного интеллекта. Также в платформе применят технологию по отображению лица Synthesia.
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В итоге 33-летний аргентинец произносит личное приветствие каждому юзеру. Текст один и тот же: «Привет, [имя болельщика], как дела? [Имя] пригласил нас посмотреть большой матч в [день]. Надеюсь, у меня получится. Если же нет, то просто наслаждайтесь игрой. А, и не забудьте закуски. Чао!»
В Messi Messages доступна поддержка десяти языковых версий. В частности, Лео может произнести послание на русском языке. Но ESPN заметил, что в приложении нельзя ввести ряд имен. Например, Месси не может пригласить на совместный просмотр матча любого человека по имени Криштиану.
- Лионель Месси забил в чемпионате Испании-2020/21 21 мяч в 25 встречах.
- Аргентинец опережает нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на один «Золотой мяч».
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