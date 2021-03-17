Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар получил травму лодыжки, но пока не определился с методом лечения и восстановления.

На футболиста давят с обеих сторон – и клуб, и национальная команда. В «Реале» настаивают на том, чтобы Азар прошел консервативное лечение и вернулся на поле в течение месяца. Так полузащитник сыграет в решающих матчах чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Медицинский штаб сборной Бельгии полагает, что футболисту требуется операция. Так он больше времени потратит на восстановление, но полноценно подготовится к чемпионату Европы-2020.

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Сам Азар отправился в Лондон и хочет получить независимую экспертизу британских врачей. Он считает, что травма лодыжки может быть связана с недавними мышечными проблемами. Об этом сообщила испанская Diario As

30-летний Азар получил повреждение в матче чемпионата Испании против «Эльче» 13 марта. Журналисты As посчитали, что бельгиец пропустил уже 51 игру после трансфера из «Челси» в «Мадрид».

Евро-2020 стартует менее чем через три месяца – 11 июня. Сборная Бельгии попала в группу B вместе с Россией, Финляндией и Данией.

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