Жоан Лапорта вступил в должность президента «Барселоны» и выступил с речью, в которой упомянул капитана команды Лионеля Месси. Тот присутствовал на церемонии.

«Постараюсь убедить Лео остаться в клубе. Прости, Лео, но я сделаю все, что в моих силах. Он об этом знает. Мы постараемся убедить его, потому что он лучший футболист в истории. И, Лео, извини, но я люблю тебя – и «Барса» любит. Если бы наш стадион был полон – я уверен, ты бы не смог уйти. Еще одна проблема из-за проклятой пандемии! Каким бы ни было решение, мы его примем, но намерены постараться удержать его», – заявил 58-летний Лапорта.

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Выборы прошли 7 марта. Лапорта набрал 54,28% голосов, опередив Виктора Фонта и Тони Фрейшу.

Лапорта был президентом «Барсы» в 2003-2010 годах, клуб взял 12 трофеев.

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