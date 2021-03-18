Стали известны точные дата и время матча между «Реалом» и «Барселоной» в 30-м туре чемпионата Испании.

Класико состоится 10 апреля и начнется в 23:00 по московскому времени, сообщается в социальных сетях Ла Лиги. Матч пройдет на стадионе «Альфредо ди Стефано», который вмещает 6 тысяч зрителей.

Чемпионат Испании «Я люблю тебя. И «Барса» любит». Лапорта обратился к Месси 9 ЧАСОВ НАЗАД

После 27 матчей команда Роналда Кумана идет на втором месте в турнирной таблице с 59 очками, «Реал» идет следом с отставанием в два балла.

Следующую встречу «Барселона» проведет 21 марта против «Сосьедада», команда Зидана 20-го числа встретится с «Сельтой».

Чемпионат Испании Бельгия и «Реал» спорят из-за лечения Азара. До Евро 3 месяца 20 ЧАСОВ НАЗАД