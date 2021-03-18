Бывший глава медицинского штаба мадридского «Атлетико» Хосе Гонсалес Перес считает, что еще одна операция закончит карьеру Эдена Азара. Игрок страдает от проблем с голеностопом и с большой вероятностью ему снова потребуется хирургическое вмешательство, чтобы не пропустить Евро-2020.

«Третья операция на голеностопе Эдена Азара – это очень рискованно, так как есть вероятность, что он больше сыграет в футбол. Без операции Азард сможет снова тренироваться через месяц, но не будет играть. По моему опыту, трудно представить, как Азар выступает за «Реал» в этом сезоне. Пока опасность не устранят на 100%, ему не следует играть. Если игрок возвращается после длительного повреждения, практически не тренируясь, логично, что он снова травмируется», – приводит слова Гонсалеса Madrid Xtra в твиттере

Азар получил повреждение в матче чемпионата Испании против «Эльче» 13 марта.

Журналисты As посчитали, что бельгиец пропустил уже 51 игру после трансфера из «Челси» в «Мадрид».

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