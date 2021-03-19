Рэпер Face выпустил новый EP под названием «Варвар». В одном из треков исполнитель вспоминает о футболистах «Барселоны» Лионеле Месси и Антуане Гризманне.
«Я Месси, ты тоже неплох, но не больше, чем Гризманн», – заявляет рэпер в песне «Бизнес».
Это не единственная отсылка к спорту на новом релизе Face: одна из шести песен называется «Ван Дейк», а том же треке «Бизнес» он упоминает Хабиба Нурмагомедова.
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