Опубликовано 19/03/2021 в 13:59 GMT | Обновлено 19/03/2021 в 13:59 GMT

Рэпер Face выпустил новый EP под названием «Варвар». В одном из треков исполнитель вспоминает о футболистах «Барселоны» Лионеле Месси и Антуане Гризманне.

«Я Месси, ты тоже неплох, но не больше, чем Гризманн», – заявляет рэпер в песне «Бизнес».

Это не единственная отсылка к спорту на новом релизе Face: одна из шести песен называется «Ван Дейк», а том же треке «Бизнес» он упоминает Хабиба Нурмагомедова.

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Настоящее имя Face – Иван Дремин.

Артист выпустил четыре студийных альбома.

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