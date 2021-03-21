Андалусийская «Севилья» с трудом спасла ничью в матче 28-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».

Шестикратный победитель Лиги Европы пропустил с пенальти от Фабиана Орельяны на 42-й минуте. До конца встречи севильский клуб владел мячом 68% времени, превзошел соперника по ударам (семь против трех) и выстрелам в створ (3:2), но никак не сравнивал счет.

На последней, четвертой добавленной минуте матча на розыгрыш углового пришел голкипер Яссин Буну. Маркос Акунья неудачно навесил от флажка, а Оскар Родригес сохранил мяч в штрафной. Юссеф Эн-Несири чудом сохранил отскок у лицевой линии и проткнул его на линию вратарской. Под передачу открылся Буну, который принял мяч и точно пробил в угол.

Чемпионат Кореи Русский в Корее забил 2 красивейших мяча. Жди в сборной, Дзюба 16/03/2021 В 20:06

1:1 – «Севилья» набрала одно очко и осталась на четвертой строчке в турнирной таблице Примеры. «Вальядолид» – 16-й в четырех баллах от зоны вылета.

Для 29-летнего марокканца этот гол стал первым в профессиональной карьере.

Чемпионат Франции Игрок «Монпелье» креативно отпраздновал гол, а его отменили 14/03/2021 В 15:05