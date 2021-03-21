Сегодня, 21 марта, «Барселона» в матче 28-го тура чемпионата Испании на выезде сыграет с «Реал Сосьедад». Стартовый свисток на стадионе «Аноэта» прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Форма

Каталонский клуб после разгромного поражения от «ПСЖ» больше такого себе не позволял – пять побед и две ничьи во всех турнирах. В последнем туре от «Барсы» пострадала «Уэска» – 4:1, у Лионеля Месси дубль и одна результативная передача. У самого шестикратного обладателя «Золотого мяча» потрясная статистика – четыре гола и четыре ассиста в пяти матчах.

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У «Реал Сосьедад» тоже была достаточно успешная серия – 1 марта они удержали ничью с мадридским «Реалом», но в последнем туре проиграли четвертьфиналисту Лиги Европы «Гранаде». Это поражение стало для баскской команды первым в пяти матчах. Поразительно, но уже в четырех играх молчит главный голеадор «Сосьедада» Александр Исак. 21-летний швед отгрузил хет-трик «Алавесу», а потом 271 минут не забивал ни одного мяча – ни «Манчестер Юнайтед», ни «Леванте».

Кто пропустит матч

У «Барселоны» все еще эпидемия старых травм – из-за повреждений не сыграют Серхи Роберто, Филиппе Коутиньо и Ансу Фати. Жерар Пике снова отправился в больничку после матча с «Севильей» в начале марта, но муж Шакиры должен вернуться в общую группу после перерыва на сборные – как и Роберто, кстати.

У «Сосьедада» встречу с «сине-гранатовыми» пропустят запасной вратарь Мигель Анхель Мойя, игроки обороны Хосеба Сальдуа и Ариц Элустондо, а также полузащитник Лука Сангальи.

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Когда-то «сине-гранатовые» не побеждали на «Аноэте» целых 11 лет – с 2007 по 2018 гг. Но все давно изменилось: в двух последних матчах «Барса» добыла четыре очка и надолго прервала неудачную серию. Сейчас у каталонцев идет винстрик, а «Сан-Себастьян», наоборот, уступил в матче последнего тура Ла Лиги. Поэтому в линиях БК у «Барселоны» такое большое преимущество над соперником.

Где смотреть

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