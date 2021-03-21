Запасной вратарь мадридского «Реала», украинец Андрей Лунин объявил о свадьбе с подругой Анастасией Томазовой.

«Женаты с 18.03.21. Важный и особенный день в нашей жизни. Люблю тебя», – написал Лунин. «Муж. Люблю тебя. Самый лучший день в жизни», – сообщила Томазова в инстаграме.

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22-летний голкипер сборной Украины расписался с девушкой в Мадриде. Он пришел на церемонию в сером спортивном костюме, Анастасия – в белом.

Похоже, молодые люди вступили в брак в здании посольства Украины в Испании. Позади Андрея и его жены можно увидеть большой портрет поэтессы Леси Украинки.

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» за 8,5 миллиона евро в июне 2018 года.

В двух прошлых сезонах украинец уезжал в аренду в «Леганес» и «Реал Овьедо», в этом сидит в запасе за Тибо Куртуа. В основном составе мадридского клуба он провел один матч – в Кубке Испании против «Алькояно» в январе 2021 года.

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