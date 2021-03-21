Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв задумался о месте для продолжения карьеры.

По сообщению немецкой газеты Bild , 61-летний специалист начал брать уроки испанского. Он уйдет из национальной команды по окончании чемпионата Европы-2020 и активно занимается изучением иностранного языка с преподавателем.

Лёв не планирует делать продолжительную паузу после завершения контракта с Немецким футбольным союзом. В интервью радиостанции Bayern 1 Йоги заявил: «Это [Тренерская работа] приносит мне много удовольствия, и я невероятно сильно мотивирован» (цитата по Bild ).

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Одним из вариантов продолжения карьеры может стать мадридский «Реал». После победы Германии на ЧМ-2014 руководство «бланкос» выходило на тренера бундестим, но тогда Лёв отказался и сосредоточился на работе в сборной.

Йоахим Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года и выиграл с ней чемпионат мира-2014 и Кубок Конфедераций-2017.

На клубном уровне Лёв работал со «Штутгартом», «Фенербахче», «Карлсруэ», «Анадаспором», «Тиролем» и венской «Аустрией».

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