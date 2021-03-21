Опубликовано 21/03/2021 в 21:01 GMT | Обновлено 21/03/2021 в 21:01 GMT

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе каталонцев на матч 28-го тура Ла Лиги против «Реал Сосьедад» и снова переписал книгу рекорда родного клуба.

Игра в Сан-Себастьяне стала для Лео 768-й за «Барсу» во всех турнирах – Месси обошел экс-парнера и легенду каталонцев Хави, став единоличным рекордсменом по играм за «сине-гранатовых». «Барселона» в твиттере поздравила Месси с достижением исторической отметки.

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Лео дебютировал за «Барселону» 16 октября 2004 года в матче против «Эспаньола».

Месси и Хави провели в составе каталонцев 11 совместных сезонов.

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