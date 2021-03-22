Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему не состоялось его назначение в мадридский «Реал».

«К моменту, когда «Реал» связался со мной три года назад, я уже пообещал «Ювентусу», что останусь. Это было единственное предложение, которое я отклонил», – приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Аллегри остается без работы с мая 2019-го, когда покинул «Ювентус».

Массимилиано – шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка и трехкратный победитель Суперкубка страны.

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