Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, почему не состоялось его назначение в мадридский «Реал».
«К моменту, когда «Реал» связался со мной три года назад, я уже пообещал «Ювентусу», что останусь. Это было единственное предложение, которое я отклонил», – приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- Аллегри остается без работы с мая 2019-го, когда покинул «Ювентус».
- Массимилиано – шестикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Кубка и трехкратный победитель Суперкубка страны.
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