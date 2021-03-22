Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о том, кого советовал на должность главного тренера вместо Эрнесто Вальверде.

«В декабре 2018 года я провел полный анализ работы тренерского штаба и сказал руководству, что Вальверде нужно увольнять. Так и заявил президенту: «Это решение нужно принимать немедленно». Но он ответил, что все не так просто. Вместо этого Жозеп Бартомеу через два месяца продлил с ним контракт.

[В январе 2020 года] в моем списке были Маурисио Почеттино, Кике Сетьен, Макс Аллегри и Хави Эрнандес. Но первой опцией был Почеттино. Конечно, я разговаривал с Маурисио, и не только я.

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Говорил руководству: «Должны взять лучшего тренера из доступных на рынке. Я здесь не из-за политики, что он когда-то был в «Эспаньоле», а из-за того, что он один из лучших в нашей игре. Почеттино добрался до финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», нужно уважать это. У него есть отличная игровая философия, футболисты его обожают, он был бы отличным тренером для нашей ситуации».

Понимал, что в моих спорах с правлением некоторые ответы были сосредоточены на «Эспаньоле», а не на технической части. То интервью Маурисио, в котором он сказал, что лучше уедет в Аргентину, чем возглавит «Барсу», стало проблемой для эго некоторых людей. Они сказали: «Нет, потому что он не уважает клуб», – сказал Абидаль в интервью The Telegraph

Кике Сетьен пришел в «Барселону» в январе 2020 года, получил 2:8 от «Баварии» и в августе покинул каталонский клуб.

Маурисио Почеттино выступал за «Эспаньол» с 1994 по 2000 гг. и с 2004 по 2006 гг. Он также тренировал каталонцев с 2009 по 2012 гг. В 2021 году аргентинец возглавил «Пари Сен-Жермен» и выбил в 1/8 финала ЛЧ «Барсу».

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