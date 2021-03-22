Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Испании. Всех игроков Ла Лиги оценил сайт Transfermarkt. За Облака эксперты интернет-ресурса дали 90 миллионов евро.

Облак переместился на первое место, после того как его партнер по мадридскому клубу Жоау Феликс потерял в трансферной стоимости. Ранее за португальца предлагали 100 миллионов евро, теперь же его прайс, по оценке аналитиков, упал до 80 миллионов. Сейчас Феликс делит вторую позицию вместе с тремя футболистами «Барселоны» – Ансу Фати, Френки де Йонгом и шестикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

Впервые подобный чарт в Испании с момента появления сайта Transfermarkt возглавил именно вратарь. Подобного также не случалось ни в одной лиге из первой пятерки таблицы коэффициентов УЕФА.

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В Турции самую высокую трансферную стоимость получил вратарь «Трабзонспора» Угурджан Чакыр (16 миллионов евро), на втором месте идет голкипер «Фенербахче» Алтай Байиндыр (13,5 млн евро).

В Голландии по этому показателю лидирует Андре Онана из «Аякса». Но он делит первую строчку с Доньеллом Маленом из ПСВ и двумя партнерами по амстердамскому клубу – Давидом Нересом и Себастьяном Аллером. За всех футболистов нидерландского чемпионата дают по 30 миллионов евро.

28-летний Ян Облак выступает за «Атлетико» с 2014 года. Он перешел из лиссабонской «Бенфики» за 13 миллионов евро и стал вице-капитаном мадридского клуба и сборной Словении.

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