Новичок мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке испанского клуба.
Во время одного из занятий 24-летний форвард упал на газон и отключился. К нему тут же подбежали члены медицинского штаба, один из врачей перевернул француза на бок и не давал тому проглотить язык. Остальные в этот момент бежали к стоявшей на базе машине скорой помощи и принесли носилки. Дембеле немедленно отправили в больницу.
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Но доктора диагностировали у футболиста лишь небольшое падение артериального давления. «Игрок находится под наблюдением врачей, его жизненные показатели в норме и постепенно улучшаются», – уточнили в пресс-службе «Атлетико» (цитата по испанской версии Goal.com).
По сообщениям радиостанций Cadena Ser, Дембеле выписали из больницы, домой он самостоятельно отправился за рулем автомобиля. Об этом написала испанская версия Goal.com.
- 24-летний француз присоединился к мадридскому клубу на правах аренды из «Лиона» в январе 2021 года. За него заплатили 1,5 миллиона евро с опцией выкупа за 33,5 млн евро.
- В чемпионате Испании-2020/21 Дембеле четыре раза вышел на замену в составе «Атлетико» и не забил ни одного мяча.
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