Новичок мадридского «Атлетико» Мусса Дембеле потерял сознание на тренировке испанского клуба.

Во время одного из занятий 24-летний форвард упал на газон и отключился. К нему тут же подбежали члены медицинского штаба, один из врачей перевернул француза на бок и не давал тому проглотить язык. Остальные в этот момент бежали к стоявшей на базе машине скорой помощи и принесли носилки. Дембеле немедленно отправили в больницу.

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Но доктора диагностировали у футболиста лишь небольшое падение артериального давления. «Игрок находится под наблюдением врачей, его жизненные показатели в норме и постепенно улучшаются», – уточнили в пресс-службе «Атлетико» (цитата по испанской версии Goal.com ).

По сообщениям радиостанций Cadena Ser, Дембеле выписали из больницы, домой он самостоятельно отправился за рулем автомобиля. Об этом написала испанская версия Goal.com

24-летний француз присоединился к мадридскому клубу на правах аренды из «Лиона» в январе 2021 года. За него заплатили 1,5 миллиона евро с опцией выкупа за 33,5 млн евро.

В чемпионате Испании-2020/21 Дембеле четыре раза вышел на замену в составе «Атлетико» и не забил ни одного мяча.

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