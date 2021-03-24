Опубликовано 24/03/2021 в 04:49 GMT | Обновлено 24/03/2021 в 04:49 GMT

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер Роналд Куман провели официальную встречу, чтобы спланировать трансферную политику клуба.

Catalunya Radio со ссылкой на TV3 сообщает , что на мероприятии также присутствовали вице-президент Рафаэль Юсте, спортивный директор Матеу Алемани и технический секретарь Рамон Плейнс. Руководство выразило Куману полную поддержку и подтвердило, что рассчитывает на него в следующем сезоне.

Боссы и Куман обсудили потенциальное приобретение Мемфиса Депая, Жоржиньо Вейналдума и Эрика Гарсии. Также важным вопросом остается сохранение в клубе Лионеля Месси.

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Депай играет за «Лион», Вейналдум – за «Ливерпуль», Гарсия – за «Манчестер Сити».

«Барселона» идет второй в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Атлетико» на четыре очка.

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