Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хави Алонсо тренирует вторую команду «Реал Сосьедад» и готов к продолжению карьеры на более выгодном посту. В ближайшие несколько дней он наверняка определится, а пока выбирает между четырьмя вариантами. Их предсказали инсайдеры Eurosport.es.
«Реал Сосьедад»
На данный момент Алонсо тренирует команду В, а туда он пришел после работы в молодежке. Хаби уже присутствовал на тренировках основы, а после 114 матчей в сине-белой футболке в качестве игрока все говорит о том, что он возглавит первый состав. Но Иманол Идьякес отлично справляется с командой из Сан-Себастьяна, и Алонсо не хочет, чтобы это выглядело как ожидание, когда что-то пойдет не так.
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Тренер немецкой команды Марко Розе подтвердил, что после окончания сезона уезжает в «Дортмунд». Команда заинтересована в приглашении Хаби, но официального предложения не было, хотя приход Алонсо будет воспринят естественно. Это ставка, похожая на назначение Розе: Алонсо – молодой тренер (39 года) со смелым и современным видением игры, которое хорошо воспримут болельщики.
Хаби Алонсо
Фото: Getty Images
«Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола протягивает Хаби руку, чтобы интегрировать его в свою команду. В свое время он сделал так с большим другом Алонсо, Микелем Артетой, а Алонсо привлекает идея поработать вместе с Пепом, которого он считает эталоном. Да и опыт Артеты, который прошел путь от правой руки Гвадиолы до тренера «Арсенала», намекает.
«Байер»
Леверкузенцы только что уволили Петера Боша после неудачной серии, из-за которой команда покинула зону еврокубков. Пост главного тренера займет Ханнес Вольф, помощником назначен Петер Херманн, но это временные рокировки для решения сложной ситуации в команде.
ГДЕ ПРОДОЛЖИТ КАРЬЕРУ ХАБИ?
- В прошлом году под руководством Алонсо «Реал Сосьедад В» занял 5-е место в Сегунде Б, в этом сезоне команда лидирует в таблице после 19 матчей.
- Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию».
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