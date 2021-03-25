Чемпион мира и Европы в составе сборной Испании Хави Алонсо тренирует вторую команду «Реал Сосьедад» и готов к продолжению карьеры на более выгодном посту. В ближайшие несколько дней он наверняка определится, а пока выбирает между четырьмя вариантами. Их предсказали инсайдеры Eurosport.es

«Реал Сосьедад»

На данный момент Алонсо тренирует команду В, а туда он пришел после работы в молодежке. Хаби уже присутствовал на тренировках основы, а после 114 матчей в сине-белой футболке в качестве игрока все говорит о том, что он возглавит первый состав. Но Иманол Идьякес отлично справляется с командой из Сан-Себастьяна, и Алонсо не хочет, чтобы это выглядело как ожидание, когда что-то пойдет не так.

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Тренер немецкой команды Марко Розе подтвердил, что после окончания сезона уезжает в «Дортмунд». Команда заинтересована в приглашении Хаби, но официального предложения не было, хотя приход Алонсо будет воспринят естественно. Это ставка, похожая на назначение Розе: Алонсо – молодой тренер (39 года) со смелым и современным видением игры, которое хорошо воспримут болельщики.

Хаби Алонсо Фото: Getty Images

«Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола протягивает Хаби руку, чтобы интегрировать его в свою команду. В свое время он сделал так с большим другом Алонсо, Микелем Артетой, а Алонсо привлекает идея поработать вместе с Пепом, которого он считает эталоном. Да и опыт Артеты, который прошел путь от правой руки Гвадиолы до тренера «Арсенала», намекает.

«Байер»

Леверкузенцы только что уволили Петера Боша после неудачной серии, из-за которой команда покинула зону еврокубков. Пост главного тренера займет Ханнес Вольф, помощником назначен Петер Херманн, но это временные рокировки для решения сложной ситуации в команде.

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В прошлом году под руководством Алонсо «Реал Сосьедад В» занял 5-е место в Сегунде Б, в этом сезоне команда лидирует в таблице после 19 матчей.

Алонсо выступал за «Реал Сосьедад», «Эйбар», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию».

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