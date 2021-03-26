В интернете завирусилось видео с парой пингвинов, которые прогуливаются по домашнему стадиону мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

Арена находится на реконструкции, и «Реал» проводит матчи на стадионе имени Альфредо ди Стефано, где базируется «Кастилья»: в ковидную эпоху без зрителей это весьма выгодно. На видео у входа на сектор видны рабочие в касках, а в чаше стадиона вдоль трибун неторопливо идут пингвины.

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Откуда на «Бернабеу» взялись полярные птицы и не монтаж ли это, нигде не объясняется.

«Реал» после 28 туров Ла Лиги идет на третьем месте, отставая от «Атлетико» на шесть очков. Между мадридскими клубами расположилась «Барселона».

В четвертьфинале ЛЧ «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

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