Нападающий «Барселоны» Ансу Фати испытывает серьезные проблемы со здоровьем – ему может понадобиться очередная операция, которая вынудит футболиста пропустить остаток сезона-2020/21.
18-летний Фати порвал мениск в ноябре 2020 года, был прооперирован, но восстановление проходило не по плану. В январе игрок снова перенес хирургическое вмешательство, но колено снова воспалилось. L'Equipe сообщает, что футболисту может потребоваться третья операция – в таком случае он больше не выйдет на поле в текущем сезоне, хотя изнчально возвращение планировалось в марте.
- В сезоне-2020/21 Фати забил пять мячей и сделал четыре ассиста в 10 матчах.
- «Барселона» после 28 туров преследует «Атлетико», отставая на четыре балла.
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