«Реал» планирует продать полузащитника Эдена Азара уже этим летом.

По информации Mundo Deportivo, в клубе недовольны его выступлениями и постоянными травмами и хотят освободить место для новых игроков в линию атаки. Первое место в его списке пожеланий Зинедина Зидана по трансферам занимает суперзвезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Чтобы продать Азара, «Реал» готов пойти на существенные уступки и рассмотрит предложения в размере 50 миллионов евро или даже ниже. Летом 2019-го «Реал» выложил за Эдена Азара 115 млн евро.

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Также утверждается, что в клубе решили сократить финансовые потери, вызванные коронакризисом, и не хотят тратиться на зарплату Азара. В «Мадриде» бельгиец получает 13 млн евро в год.

30-летний Азар забил 4 мяча за все время выступлений за «Реал»: 3 в Ла Лиге и один в Лиге чемпионов.

Журналисты As посчитали, что бельгиец пропустил уже 51 игру после трансфера из «Челси» в «Мадрид».

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