«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Мадридцы присоединились к «Челси» и «Барселоне» в борьбе за игрока сборной Бельгии.
Флорентино Перес включил Лукаку в список нападающих, где также находятся Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Француз и норвежец являются главными целями «Реала», но в случае неудач в переговорах новым приоритетом станет Лукаку, сообщает Mundo Deportivo.
- В 2 матчах отборочного этапа ЧМ-2022 Лукаку забил 2 мяча – в ворота сборных Уэльса и Чехии.
- В текущем сезон бельгиец провел 26 встреч в Серии А, отличившись 19 голами и 7 ассистами.
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