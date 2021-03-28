«Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Мадридцы присоединились к «Челси» и «Барселоне» в борьбе за игрока сборной Бельгии.

Флорентино Перес включил Лукаку в список нападающих, где также находятся Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн. Француз и норвежец являются главными целями «Реала», но в случае неудач в переговорах новым приоритетом станет Лукаку, сообщает Mundo Deportivo

В 2 матчах отборочного этапа ЧМ-2022 Лукаку забил 2 мяча – в ворота сборных Уэльса и Чехии.

В текущем сезон бельгиец провел 26 встреч в Серии А, отличившись 19 голами и 7 ассистами.

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