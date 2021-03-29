Защитник «Баварии» Давид Алаба имеет устную договоренность с «Реалом» и подпишет с клубом контракт до 2025 года. За четыре сезона австриец заработает 48 млн евро.

«Приоритет Давида Алабы – «Реал». Есть устное соглашение, а предварительный контракт почти готов, по которому Алаба получит 12 млн евро за сезон до 2025 года. Пока соглашение не подписано, он открыт для предложений, как это всегда бывает со свободными агентами. В последние недели многие клубы пытаются убедить Алабу, но «Реал» по-прежнему лидирует», – сообщает инсайдер Фабрицио Романо в твиттере

Давид Алаба уже объявил, что он покинет мюнхенский клуб в конце нынешнего сезона.

В составе «Баварии» Алаба девять раз выиграл немецкую Бундеслигу, шесть раз – Кубок страны и пять раз – Суперкубок. За пределами Германии австриец вместе с «Баварией» по два раза победил в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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