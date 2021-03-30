Опубликовано 30/03/2021 в 19:36 GMT | Обновлено 30/03/2021 в 19:36 GMT

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман не хочет, чтобы нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро переходил к «сине-гранатовым». Голландскому специалисту больше интересен Мемфис Депай.

Куман убежден, что футболист «Лиона» лучше адаптируется к его системе игры и будет полезен на разных позициях. Голландец также полагает, что его соотечественнику будет морально проще в случае чего сидеть на скамейке запасных, чем Серхио Агуэро. Несмотря на желание Кумана приобрести Депая, «Барселоне» нужен еще и Эрлинг Холанн. Норвежец – все еще главная цель каталонцев, сообщает Sport.es

Серхио Агуэро заявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона-2020/21.

С 32-летним аргентинцем не продлили контракт, соглашение форварда заканчивается в июне 2021 года.

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