Опубликовано 31/03/2021 в 20:19 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 20:20 GMT

Продление контракта с 18-летним Илайшем Морибой станет одной из самых главных трансферных целей «Барселоны». Каталонцам важнее сохранить юного полузащитника, чем подписать игрока «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума.

Нидерландский коуч Роналд Куман очень хочет заполучить соотечественника, контракт которого истекает этим летом, но «Барселона» направит зарплатный бюджет на новый контракт Морибы. Гвинейско-испанский полузащитник рассматривается как футболист новой «Барселоны» наряду с Педри, сообщает Mundo Deportivo

Контракт Илайша Морибы истекает летом 2022 года, Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

Куман работал с 30-летним Вейналдумом в сборной Голландии.

Чемпионат Испании Куман против трансфера Агуэро в «Барсу». Тренер требует Депая ВЧЕРА В 19:36

Чемпионат Испании Куман встретился с Лапортой и обсудил покупку 2 голландцев 24/03/2021 В 04:49