2021 год не предвещал ничего хорошего болельщикам клуба из Бильбао. Дело не в затянувшейся пандемии. Удручало положение команды в нижней части таблицы. Гаиско Гаритано отправлен в отставку. Тренерское место в начале января занял некогда раздражитель баскской прессы Марселино Гарсия Тораль, заявлявший, что арбитры часто помогают «Атлетику». За считанные дни он влюбил в себя «инчаду», вернул надежду и сотворил, казалось бы, невозможное.

Что же привело его в Бильбао? После шокирующего увольнения из «Валенсии» в сентябре 2019-го Марселино взял полуторагодовую паузу. Его интересовали только предложения из-за границы. В числе претендентов был московский «Спартак», но баски опередили. «Атлетику» Марселино отказать не мог. Еще не подписав контракт, он приступил к тренировкам. Гарсия Тораль пришел без предварительных расчетов и дал игрокам шанс доказать на поле, кто заслуживает место в составе на первый матч под его руководством.

Марселино Гарсия Тораль, «Атлетик» Фото: Getty Images

Чемпионат Испании Марселино: «Меня уволили из «Валенсии» из-за победы в Кубке Испании» 14/09/2019 В 11:04

Дебют в игре с «Барселоной», а затем суперкубковые встречи с «Реалом» и все теми же каталонцами – задачи не для слабонервных. Поражение (2:3) от «Барсы» на старте не испортило впечатление от уверенной игры басков, открывших счет. Встречу с «Атлетико» перенесли из-за внезапно обрушившегося на Мадрид снегопада. Так у Марселино появилось больше времени для подготовки к полуфиналу Суперкубка с «Реалом».

«У мистера свои взгляды, идеи, стиль игры, но пока он не вносил серьезные коррективы. Мы притираемся друг к другу, стараемся делать то, что он просит», – объяснил защитник Иньиго Мартинес. Появление астурийца – как электрошок для команды с очевидными симптомами апатии в последние месяцы при Гаритано. Мотивированный Рауль Гарсия оформил дубль в полуфинале с мадридцами, и неожиданно для всех баски выбили «Реал» из борьбы за Суперкубок.

В финале «Барселона» Кумана не преодолела высокий прессинг соперника. Заслуженная победа «Атлетика», показавшего, как нужно бороться в таких матчах. Баски дважды сравняли счет и забили победный мяч в добавленное время. Долгожданный трофей отправился в Бильбао. Марселино всего два раза в 23 встречах обыгрывал «Барселону», но оба, когда на кону стоял титул. В чем его секрет? Сам коуч главными героями назвал футболистов: «Я не волшебник. Это заслуга игроков. Я 16 лет ничего не выигрывал, а за 16 дней с «Атлетиком» у меня трофей. Они вышли на матч, заряженные, как пушки, готовые выложиться на 100%. Это победа также предыдущего тренера и его штаба, Беньята и Сан Хосе, покинувших клуб летом».

«Атлетик» – победитель Суперкубка Испании Фото: Getty Images

«Атлетик», уступивший 31 декабря «Реал Сосьедад», – тот же, что обыграл за четыре январских дня «Реал» и «Барселону». Изменился настрой – у басков появилась вера в себя и в проект Марселино. Отпраздновать третий в истории клуба Суперкубок не удалось из-за коронавируса, но болельщики уже окрестили нового тренера на баскский манер Марчелино. Футбол вернул астурийцу трофей, возможность выиграть который у действующего обладателя Кубка отобрал Питер Лим. Еще одно доказательство, что сингапурский магнат, владеющий «Валенсией», совершил ошибку.

Раньше «Атлетик» играл в 4-2-3-1, но для Марселино важна хорошая организация и сбалансированность. 4-4-2 отвечает всем его требованиям: активные фланги, вертикальный футбол, максимальная эффективность. Он успешно применял эту схему в «Севилье», «Вильярреале», «Валенсии». «Мне не нравится позиция медиапунта (атакующий полузащитник) – это ни медиа, ни пунта. Очень важна физическая составляющая, чтобы использовать любую возможность для быстрой контратаки. На меня наводят скуку команды, владеющие мячом 80% времени, но создающие при этом три голевых момента», – заявил он.

Рука Марселино чувствуется в динамизме, с которым играет команда. Футболисты делают минимальное количество передач до цели. Голы «Реалу» и «Барселоне» принес один и тот же прием: отбор мяча и единственный точный пас на нападающего для финального удара. Испанский менеджер умеет добиваться максимальной отдачи от игроков. Санти Касорла, выступавший под его руководством в «Рекреативо», в интервью AS отметил: «Очень трудно выделить тренера в моей карьере, но одним из самых значимых был Марселино. Ему всегда удавалось раскрывать футболистов. Он сделал из меня профессионала».

В «Атлетике» яркий тому пример Алекс Беренгер, ставший самым результативным форвардом команды. «Алексу пришлось привыкнуть к игре на правом фланге, так как раньше он действовал слева или за центральным нападающим, – оценил игрока Марселино. – Горжусь, что выйдя из зоны комфорта, он сохранил эффективность. Алекс завоевал это место. Я принял такое решение, так как слева у меня есть выбор, а справа острая нехватка».

Алекс Беренгер, «Атлетик» Фото: Getty Images

Игра «Атлетика» стала зрелищнее и результативнее. Баски забивают в каждом матче (кроме игры с «Сельтой» 0:0), проиграв с Марселино лишь трижды в 18 встречах. Гарсия Тораль добился лучшего тренерского старта в истории клуба за последние 67 лет и побил рекорд Фердинанда Даучика – четыре победы в первых пяти матчах. Встреча с «Хетафе» (5:1) добавила ему еще одно достижение – четыре года «Атлетик» не забивал пять мячей одному сопернику.

За Суперкубком последовала победа над «Леванте» и выход в решающий матч за Кубок Короля, а это значит два финала с разницей в две недели. Такого апреля в Стране Басков не ожидал никто. Даже машинист метро Бильбао не остался в стороне. Фото поезда с направлением «Севилья», где пройдут оба финала, разлетелось по всем социальным сетям. «Для «Атлетика» Кубок Испании – особый турнир. Этот состав может войти в историю. Вернее, они уже сотворили ее. На стадионе «Ла Картуха» точно будет жарко», – восторженно ответил Марселино.

В интервью «Универсо Вальдано» Марселино рассказал , что после почти трех месяцев работы он осознал, как глубоко игроки уважают тренерский штаб, как ответственно подходят к делу, как трепетно относятся к клубу и как яростно защищают его цвета. «Этому нельзя научить, они с этим рождаются, взрослеют, формируются и, попав в команду, уже знают, что такое быть игроком «Атлетика».

Баски верят в сказку. На воду возвращается знаменитая «Ла Габарра», судно 1960 года, проследовавшее с трофеями Лиги 1983 и 1984 годов по реке Нервьон от Лас-Аренас до Моста Правительства. После восьми лет простоя и 200 000 евро, потраченных на восстановление, «Ла Габарра» готова принять победителей.

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