Опубликовано 02/04/2021 в 14:48 GMT | Обновлено 02/04/2021 в 14:48 GMT

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слова Килиана Мбаппе, который пожаловался на излишнюю критику со стороны французских медиа. Нападающий «Пари Сен-Жермен» признался, что повышенное внимание со стороны журналистов может повлиять на его будущее в парижском клубе.

«Когда тебя критикуют – ты становишься сильнее. Я думаю, в отношении каждого игрока всегда будет раздаваться критика. Они всегда говорят замечательные вещи, когда все идет хорошо, и плохие, когда вы с чем-то не справляетесь. Мы отлично осознаем это здесь, в «Реале», – сказал Зидан на пресс-конференции перед матчем с «Эйбаром».

Контракт Мбаппе с парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Трансферная стоимость 22-летнего игрока согласно Transfermarkt – 180 миллионов евро.

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