В конце марта Салах во второй раз за сезон публично заговорил об испанском футболе и заставил болельщиков «Ливерпуля» переживать за будущее нападающего в команде.

В декабре прошлого года «красные» играли против датского «Мидтьюлланна» без Хендерсона, Милнера, Ван Дейка и Вейналдума – египтянин на правах одного из лидеров и самых влиятельных игроков раздевалки рассчитывал вывести команду на поле в статусе капитана, но Юрген Клопп отдал повязку воспитаннику клуба Тренту Александер-Арнольду.

Страйкер будто ждал повода разжечь слухи о возможном уходе. «Честно говоря, я был очень разочарован. Я ожидал стать капитаном... Но это решение тренера, так что я его принимаю. Переход в «Реал» или «Барселону»? Думаю, это топовые клубы... Мы никогда не знаем, что произойдет в будущем, но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть Премьер-лигу и Лигу чемпионов с командой. Как долго я вижу себя в «Ливерпуле»? Это непросто, все в руках клуба», – охотно фантазировал Салах в разговоре с AS

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Нашумевшее интервью дошло до Клоппа. На пресс-конференции журналисты попросили немецкого специалиста прокомментировать ситуацию с будущим Мо, и тренер ответил, что не видит ничего негативного в словах футболиста.

Юрген Клопп и Мохамед Салах Фото: Getty Images

«На данный момент единственная причина уйти из «Ливерпуля» – погода. Это один из крупнейших клубов мира. Мы платим неплохие деньги, может, не самые большие, но мы платим хорошо. У нас великолепный стадион с выдающимися болельщиками, у нас есть фанаты по всему миру, а наши цвета красные – в любом случае это самый приятный цвет.

Вы не можете заставить человека остаться. Кстати, мы никогда этого не делали. Если игрок хочет уйти, мы не можем удерживать его, просто я не понимаю, зачем кому-то уходить. Мо ответил на вопрос о том, могут ли эти клубы быть заинтересованы, и он не исключил этого. Если вы спросите любого игрока в мире, который не играет за «Барселону» или «Реал», может ли он представить себя там однажды, он не скажет: «Нет, испанский футбол не для меня», – почему он должен так говорить? Единственное, что он сказал – посмотрим, все в руках клуба. Это на 100% правда. Мо, очевидно, очень важный игрок для меня, а эта история – нет», – успокоил фанатов Юрген.

На тот момент мерсисайдцы лидировали в АПЛ, но в течение нескольких последующих месяцев скатились до борьбы за топ-4 и теперь имеют призрачные шансы на Лигу чемпионов в будущем сезоне – кажется, что квалифицироваться через победу в нынешнем розыгрыше «красным» будет проще, чем благодаря успехам в чемпионате.

Во время шестиматчевой серии из домашних поражений в АПЛ «Ливерпуль» уступил бывшему клубу Салаха «Челси». По ходу встречи Мохамед выглядел одним из немногих игроков «красных», от которых исходила угроза воротам соперника, но Клопп заменил страйкера на первых минутах второго тайма.

Египтянин ушел с поля максимально недовольным, а через несколько минут после замены агент форварда Рами Аббас Исса опубликовал загадочный твит – функционер запостил точку. Многие фанаты мерсисайдского клуба интерпретировали послание Рами как намек на конец отношений между его клиентом и «Ливерпулем», а Клопп после игры в очередной раз отметил, что между ним и Мо все в порядке, просто Юрген решил поберечь одного из лидеров.

В начале марта, через несколько месяцев после нашумевшего разговора с AS, Салах пообщался с еще одним крупнейшим испанским изданием – Marca. И снова Мо продемонстрировал идеальный тайминг: интервью вышло за считанные дни до первого четвертьфинального матча «Ливерпуля» против мадридского «Реала».

«Пора ли двигаться дальше после четырех лет в клубе? Это не мне решать. Посмотрим, что произойдет, но сейчас я предпочитаю не говорить об этом. Хочу ли попробовать себя в испанском футболе? Я надеюсь, что смогу играть еще много лет. Почему нет? Никто не знает, что произойдет в будущем, так что... Может быть, однажды, да», – сказал игрок.

Салах неприкрыто на протяжении всего сезона передает сигналы в Испанию и просит забрать его из дождливого Ливерпуля в солнечный Мадрид. «Барселону» Мохамед приплетает скорее по общей привычке – любому человеку в футбольном мире очевидно, что финансовые проблемы не позволят каталонцам провернуть настолько жирную сделку.

Египтянин может сколько угодно заигрывать с Пересом, но идеальный момент выклянчить переход в команду Ла Лиги уже упущен. Добиваться желанного трансфера нужно было в конце сезона-2017/18, закончившегося киевским финалом Лиги чемпионов. Том самом, когда Рамос нейтрализовал Салаха и Кариуса, а «Реал» забрал очередной кубок.

После того матча «Мадрид» потерял главную звезду. Роналду ушел в «Ювентус», а «Королевский клуб» так и не прикупил португальцу полноценную замену – с тех пор бомбардирские обязанности Криша с переменным успехом берет на себя Бензема, а Фло крупно вкладывается в сомнительные активы вроде Йовича и Азара.

Именно летом 2018-го Салаху стоило включить Коутиньо и развести «Ливерпуль» на трансфер. Мо в том сезоне настрелял 44+16 во всех турнирах, взял «Золотую бутсу» Премьер-лиги и по всем параметрам идеально подходил на роль преемника Рона в испанском гранде. Может, его отвадила жестокость Рамоса, но кейс перехода Филиппе в «Барсу» доказал – «красные» не будут удерживать игрока против его воли, если к ним придут с жирным чеком.

В тот момент «Реал» был способен раскошелиться. Клуб получил 100 млн евро с продажи Криштиану, а о коронавирусе и его финансовых последствиях для футбола еще никто не знал. Прошлым летом «Мадрид» не потратил ни евроцента впервые за 40 лет – вряд ли Перес копит на египтянина, которому в июне стукнет 29. Скорее Фло интересен Мбаппе, чей контракт с «ПСЖ» истекает уже в 2022-м, или Холанн, в договоре которого через год активируется пункт о выкупе за фиксированную сумму.

Авторитетный инсайдер The Athletic Джеймс Пирс, специализирующийся на «Ливерпуле», предположил , что Салах банально выбивает сделку посолиднее. Действующее соглашение футболиста с мерсисайдцами истекает в 2023 году, и следующий договор может стать последним крупным контрактом в его карьере. Повышение оклада – единственное, чего Мо добьется подкатами к «Реалу». Свой лучший сезон египтянин провел три года назад.

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