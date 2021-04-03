Полузащитник «Реала» Марко Асенсио стал автором ярчайшего хайлайта матча 29-го тура Ла Лиги против «Эйбара».
На 37-й минуте Лукас Васкес прорвался по правому флангу, обманул финтами защитника «Эйбара» и откатил мяч на линию штрафной под удар Иско. Испанец пробил низом, а направление пяткой подправил Марко Асенсио – красивая импровизация оказалась для вратаря басков Дмитровича настолько неожиданной, что мяч прошел у него между ног.
Однако спустя несколько мгновений арбитр матча аннулировал шедевр в исполнении Асенсио – испанец оказался в офсайде. Однако уже через 4 минуты Марко забил по правилам – вышел один на один после привоза защитника, прошил Дмитровича и открыл счет в матче.
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- Это был второй гол «Реала» в матче, отмененный из-за офсайда – на 5-й минуте Бензема забил головой. А на 71-й минуте «Мадриду» отменили третий мяч – удар Каземиро не стал голевым из-за офсайда Аррибаса.
- В следующем туре «Реал» дома сыграет против «Барселоны». Матч состоится 10 апреля в 22:00 (мск).
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