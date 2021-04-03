«Реал Сосьедад» переиграл «Атлетик» в финале Кубка Испании. Матч завершился в основное время со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти на 63-й минуте забил Микель Оярсабаль.
«Сосьедад» выиграл соревнование в третий раз в своей истории. В последний раз это удалось сделать в 1987-м году (еще раньше – в 1909-м).
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- «Атлетик» и «Реал Сосьедад» разыграли финал Кубка сезона-2019/20, который был перенесен на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса.
- 17 апреля в Севилье у «Атлетика» будет еще одна попытка взять Кубок – в финале розыгрыша-2020/21 баски сыграют с «Барселоной».
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