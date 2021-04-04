Мадридский «Интер» появился всего 19 лет назад. В 2002 году совладелец агентства недвижимости Real Estate Services Стивен Кеннет Ньюман воплотил мечту детства и основал в Мадриде команду. В реализацию идеи он инвестировал деньги собственной компании.

Первый сезон клуб провел в Tercera Regional – восьмом дивизионе Испании. «Интер» выиграл все матчи с общим счетом 187:25 и ушел на повышение. В седьмом дивизионе мадридцы снова пошумели – тоже ноль поражений и 128:17 по разнице голов. К 2010-му клуб агента по недвижимости доковылял до четвертого дивизиона, и здесь сопротивление соперников стало намного мощнее: следующего повышения «Интернасьональ де Мадрид» добился лишь в 2018-м. В третьем дивизионе Испании – Сегунде Б – «Интер» успешно закрепился и даже получил право играть в Кубке Испании. И тут на мистера Ньюмана вышли с неожиданным предложением.

В том же 2018-м в Испании появился киберспортивный клуб DUX Gaming. Его команды, в основном, играют в FIFA и NBA 2K. А владелец и основатель – топовый испанский стример DjMaRiiO, у которого 6,8 млн подписчиков в ютубе и 564 тысячи на твиче. Еще за DUX Gaming выступала первая в мире профессиональная киберспортсменка Лаура Морено. В 2020-м в клуб вложились Тибо Куртуа и игрок «Реал Бетис» Борха Иглесиас, которые обожают киберспорт. Вместе они решили развить идею и вывести киберспортивную организацию в офлайн.

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Игроки Dux Gaming на чемпионате мира по FIFA Фото: Getty Images

Тем же летом DUX Gaming приобрел у Стивена Ньюмана его детище и переименовал в «DUX Интернасьональ де Мадрид». Ньюман сохранил должность президента клуба, а Куртуа и Борха стали его советниками и участвуют в создании контента для объединенного клуба.

«Видеоиграми я увлекаюсь с детства. Шанс поучаствовать в таком проекте меня захватил. Здесь я делаю все, о чем меня попросят. У нас есть высококвалифицированные специалисты, и они лучше всех знают, как управлять проектом. Я думаю, что возможность работать вместе и учиться друг у друга даст нам много преимуществ в будущем», – рассказывал Борха Иглесиас в интервью BBC

Когда киберспортивный клуб вышел в офлайн, за ним потянулись и игроки. Так одним из первых приобретений «Интера» стал ютьюбер и фифер Карлос Сантало, известный как Kolderiu. На его ютуб-канал подписаны 1,66 млн человека, а на твич – 495 тысяч. В «Интернасьонале» он занял место в воротах. Карлос – не компьютерный задрот, внезапно попавший в профессиональный футбол. 23-летний Сантало с детства занимался в академиях «Эспаньона» и «Жироны», играл за команды младше 19 лет и параллельно развивался как киберспортсмен и блогер. По словам владельцев «DUX Интернасьональ де Мадрид», популярный блогер уже привлек молодежь к фанатской базе молодого клуба.

«DUX Интернасьональ де Мадрид» против «Реала» Б Фото: Getty Images

Благодаря аудитории киберспортсменов мадридцы получили и новую площадку для развития – твич. «Интер» – первый и единственный клуб Испании, который транслирует там матчи. Рубки ноунеймов из третьего дивизиона собирают по

на твиче – больше, чем стадионы команд РПЛ.

«Мы – один из немногих клубов, которые транслируют футбольные матчи в прямом эфире на твиче. У нас есть профессиональные комментаторы из мира футбола, а еще ютьюберы и киберспортсмены в качестве гостей», – рассказывал исполнительный директор команды Марио Фернандес.

Использование топ-звезд футбола, привлечение блогеров в качестве игроков и трансляции на популярных молодежных площадках – часть долгосрочной стратегии клуба. Владельцы хотят создать коммьюнити из молодых фанатов, которые смотрят на равных себе ребят и видят, что профессиональный спорт доступен любому, а не только избранным. Юная аудитория будет расти вместе с молодым клубом и в будущем составит ее костяк, когда «DUX Интер» доберется до Примеры – а это их главная цель.

Для ускорения прогресса «Интер» подписал суперопытного ветерана – нападающего Давида Барраля. 37-летний воспитанник «Реала» гонял за хихонский «Спортинг», «Леванте» и «Гранаду». В 2020-м мадридцы купили Барраля у «Расинга» максимально необычно – он стал первым в истории трансфером за биткоин. Дело в том, что криптовалюта – спонсор «Интера». Из-за этого Transfermarkt даже не рассчитал сумму компенсации и написал, что игрок перешел как свободный агент. Клуб хочет идти дальше в использовании криптовалют.

«В ближайшем будущем мы найдем способ выплачивать процент заработной платы игроков с использованием криптовалют», – заявил президент «Интернасьоналя» Ньюман.

Первый сезон в Сегунде Б «Интер» закончил на 14 месте, второй на восьмом и дважды вылетел в первом раунде Кубка Испании. После объединения с DUX Gaming мадридцы идут на третьем месте в таблице своей группы, отставая от «Реала» Б на два очка. Барралья забил два мяча в восьми матчах и заработал красную карточку в зарубе с «Реалом». Во втором этапе Сегунды Б «Интер» сыграет с пятью командами в подгруппе и претендует на повышение в Сегунду.

Риелтор Стивен Ньюман как никогда близок к реализации детской фантазии. 19 лет назад на ровном месте он основал команду, и вот она уже творит историю. «Мы в двух шагах от Ла Лиги, это мечта», – радуется Ньюман.

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