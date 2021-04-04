Матч 29-го тура Ла Лиги «Кадис» – «Валенсия» был прерван на 25 минут из-за расистского скандала.

На 30-й минуте между защитником «Валенсии» Муктаром Диакаби и Хуаном Калой из «Кадиса» произошла перепалка, которая привела Диакаби в ярость. Арбитр Давид Хименес показал защитнику валенсийцев желтую карточку за излишне эмоциональную реакцию, в ответ Диакаби обвинил соперника в расизме и покинул поле. Кала, у которого к тому моменту уже была карточка, наказания избежал. В знак солидарности с партнером игроки «Валенсии» ушли с поля в полном составе.

По словам судьи, он не слышал расистских оскорблений от Калы. Поэтому в случае отказа продолжать матч валенсийцам грозило техническое поражение. Обе команды находились в раздевалках около 25 минут, после чего игра возобновилась, но без участия Диакаби – защитник попросил партнеров по команде вернуться на поле, но сам был заменен. Вместо него вышел Уго Гильямон.

Чемпионат Испании Месси обошел еще одну легенду «Барсы» – побил рекорд Хави 21/02/2021 В 14:50

«Валенсия» прокомментировала произошедшее в твиттере:

«Команда провела собрание и решила продолжить игру, чтобы бороться за честь клуба. Но мы осуждаем расизм любого рода. Мы полностью поддерживаем Диакаби. Игрок, получивший расистское оскорбление, попросил партнеров по команде вернуться на поле. Нет расизму!»

«Кадис» победил «Валенсию» со счетом 2:1.

Во втором тайме на поле вышел Денис Черышев. Игра стала для него первой с 24 января.

Футбол 4 русских зажгли в Европе: Миранчук топ, Кокорин лучше Головина 14/02/2021 В 18:29