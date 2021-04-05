Защитник «Реала» Серхио Рамос вспомнил, как тяжело ему пришлось при переходе в мадридский клуб из «Севильи» в 2005 году. Рамос рассказал о переживаниях в документальном фильме, который вышел на Amazon.

«Самой большой ошибкой было ничего не объяснить. Я позволил другим рассказать историю за меня. Мой переход в «Реал» – результат договоренности между клубами. Флорентино Перес и Хосе Мария дель Нидо были президентами. Никакой выплаты отступных, о которой все говорят, не было. Из-за того, как была подана информация, фанаты не относятся ко мне так же, как до этого. Их обманули, и для меня это стало болезненным моментом.

Я никогда не забуду ту боль, через которую прошли мои близкие. Сейчас они не могут прийти на стадион «Севильи». Именно поэтому я с такой злобой вел себя после голов. Это реакция на все, что пережила моя семья. Я бы принял решение о переходе в «Реал» еще тысячу раз, но больше никогда не позволил бы преподнести это так, как тогда», – приводит слова Рамоса Estadio Deportivo

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Защитник является воспитанником «Севили», он находился в системе клуба с 1996 года.

Сумма трансфера Серхио Рамоса из «Севильи» в «Реал» составила 27 млн евро.

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