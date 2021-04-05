«Реал» отказался от идеи приобрести нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанна. Мадридцев пугают высокие комиссионные, которые требует агент футболиста Мино Райола.

Для Флорентино Переса в приоритете подписание Килиана Мбаппе, но он продолжает вести переговоры с Холанном, так как таким образом может помешать «Барселоне» осуществить трансфер норвежца. Президент каталонцев Жоан Лапорта сообщил отцу Холанна и Райоле, с которыми у Лапорты сложились хорошие отношения, что нападающий является приоритетом для «Барселоны».

В «Реале» согласились встретиться с Райолой и отцом Эрлинга, чтобы выслушать их требования. При этом в клубе не планируют покупать игрока, важнее повысить его трансферную стоимость и предотвратить трансфер в «Барсу», сообщает Eurosport.es

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«Боруссия» приобрела норвежца у «Зальцбурга» в конце 2019 года за 20 млн евро.

В настоящее время 20-летний нападающий оценивается в 110 миллионов евро, «Боруссия» хочет за него не меньше 160 млн.

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