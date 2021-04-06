«Барселона» практически вплотную подобралась к лидирующему «Атлетико» в турнирной таблице и проигрывает всего одно очко. Каталонцы с трудом обыграли «Вальядолид» – после удаления соперника Усман Дембеле в концовке матча забил победный мяч.
Бывшие судьи – и, разумеется, мэр Вальядолида – считают, что красная карточка была показана арбитром Хайме Латре несправедливо, и Оскар Плано должен был остаться на поле.
«ВАР может вмешаться, если судья допускает ошибку в эпизоде с удалением. Они должны были пересмотреть момент и позвать арбитра. Это не красная карточка ни в коем случае», – цитирует As экс-рефери Итурральде Гонсалеса.
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«Судья был очень несправедлив по отношению к «Вальядолиду». Фол на Дембеле – это не красная. «Барселона» атаковала, его сбили, но там не было грубости», – заявил его коллега Андухар Оливер.
«Настоящее ограбление. Немыслимый позор», – взорвался в твиттере мэр Вальядолида Оскар Пунэте.
- После 29 тура «Атлетико» набрал 66 очков, «Барса» – 65, «Реал» – 63.
- 10 апреля «Барселона» сыграет с «Реалом».
СПРАВЕДЛИВО ЛИ УДАЛЕНИЕ?
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