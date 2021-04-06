Опубликовано 06/04/2021 в 06:47 GMT | Обновлено 06/04/2021 в 06:47 GMT

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что сменил бы главного тренера в случае победы на выборах.

«Зидан не будет нашим тренером, ищем другой вариант. Мне очень нравится Юрген Клопп», – заявил Рикельме в эфире передачи El Partidazo de COPE.

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Выборы президента «Реала» пройдут летом 2021 года, точная дата пока не назначена.

В 2009, 2013 и 2017 годах единственным кандидатом был Флорентино Перес, поэтому выборы не проводились.

Зидан за два пришествия в «Реал», выиграл с клубом два чемпионства Испании и три Лиги чемпионов.

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