Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме заявил, что сменил бы главного тренера в случае победы на выборах.
«Зидан не будет нашим тренером, ищем другой вариант. Мне очень нравится Юрген Клопп», – заявил Рикельме в эфире передачи El Partidazo de COPE.
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  • Выборы президента «Реала» пройдут летом 2021 года, точная дата пока не назначена.
  • В 2009, 2013 и 2017 годах единственным кандидатом был Флорентино Перес, поэтому выборы не проводились.
  • Зидан за два пришествия в «Реал», выиграл с клубом два чемпионства Испании и три Лиги чемпионов.
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