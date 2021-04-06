Капитан «Барселоны» Лионель Месси остался недоволен судейством в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
«Он ищет повод, чтобы показать мне карточку. Бу-у-у, невероятно», – сказал 33-летний Месси делегату «Барселоны» Карлесу Навалю. Его слова выхватили камеры телеканала Movistar+, расшифровку приводит Marca.
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Если бы Лео получил желтую карточку, он пропустил бы Эль Класико следующего тура против «Реала», которое состоится 10 апреля. В такой же ситуации находился защитник Френки де Йонг.
- После 29 тура «Атлетико» набрал 66 очков, «Барса» – 65, «Реал» – 63.
- «Барселона» выиграла у «Вальядолида» со счетом 1:0.
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