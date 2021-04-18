Игра «Барселоны» конца нулевых-начала десятых – эстетическое удовольствие с неизменным ингредиентом в виде тики-таки и звонким бряцаньем ушастыми трофеями. Каталонская химия считается одним из эталонов футбольной науки благодаря длительному периоду доминирования, но мало кто помнит – незадолго до взлета «Барсы» в Европе не менее ярко зажигал провинциальный «Депортиво». Игроки любой команды ощущали головокружение и тошноту после поездок на «Риасор», где галисийцы с особым цинизмом раскатывали соперников.

Камбэк «Барсы» в игре с «ПСЖ» (6:1 после 0:4) считается самым мощным переворотом в истории Лиги чемпионов. В нулевых похожий камбэк против «Милана» в четвертьфинале ЛЧ-2003/04 выдал «Депортиво». В то время кнопочный телефон считался роскошью, а об интернете только слышали, поэтому хорошо помню, как на утренних парах в институте народ не верил в разгром «Милана». Команда Шевченко, Мальдини и Индзаги сгорела в Испании 0:4 после убедительной победы 4:1 дома. С момента образования Лиги чемпионов в 1992 году «Депортиво» первым в плей-офф отыграл разницу в три мяча.

Андрей Шевченко против Мауро Силвы Фото: Getty Images

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Перед игрой с «россонери» главный тренер «СуперДепора» (это прозвище команда получила после выигрыша Ла Лиги в 2000 году) Хавьер Ирурета пообещал в случае победы проползти 80 км на коленях. Близкий друг тренера в шутку подарил Ирурете пару голубых наколенников – никто не надеялся, что они на самом деле пригодятся Хавьеру. Через неделю после камбэка тренерский штаб отправился в Путь Святого Иакова – 80-километровое паломничество из Ла-Коруньи в Сантьяго-де-Компостелу.

Искренний футбол «Депортиво» приводил как к сокрушительным поражениям, так и матчам, которые можно пересматривать вечно. За три года до избиения «Милана» галисийцы уступили в первом тайме 0:3 «ПСЖ», а после перерыва закинули парижанам четыре безответных мяча. «Депор» с магическим плеймейкером Валероном, беспощадным страйкером Пандиани, капитаном-воином Франом и технарем Джалминьей мог долго раскачиваться, а потом превращался в клокочущий Эйяфьядлайёкюдль. Завораживающее зрелище, гипнотизировавшее как соперников, так и болельщиков.

Подъем скромного клуба из Галисии организовал президент «Депортиво» Аугусто Лендойро. В 1988-м он возглавил клуб с катастрофическим для того времени и уровня команды долгом в 4 млн долларов. Всего за пару лет Лендойро выправил ситуацию и разработал план по выходу «Депора» на ведущие роли в Испании. Частью проекта был главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев – президента впечатлила игра и победа красно-белых над «Реалом» в четвертьфинале Кубка чемпионов-1990/91. Олег Иванович посетил Ла-Корунью, подписал предварительный контракт, но из-за давления партийного руководства СССР отказался от переезда в Испанию.

Тренеры «Спартака» Олег Романцев и Георгий Ярцев Фото: Imago

Лендойро брал ссуды в банках на развитие клуба – так в начале 90-х в команде появились будущие чемпионы мира Бебето и Джалминья. Стремительный прогресс помог клубу дебютировать в еврокубках (1993-й) и изыскать средства для еще более мощных трансферов. 12 млн евро за Ривалдо, 11 за Флавио Консейсао, 10 – за Себастьяна Абреу. Президенту не давало покоя упущенное чемпионство в сезоне-1993/1994, когда «Депортиво» в последнем туре нужна была победа над «Валенсией», но капитан Джукич не реализовал пенальти в компенсированное время. Титул достался «Барсе».

Еще один заход на трофей команда сделала в 2000-м, и на этот раз все снова решилось в последнем туре. Запаса прочности хватило для победы над «Эспаньолом» (2:0) – «Депортиво» выиграл чемпионский кубок, а спустя несколько месяцев покорил и Суперкубок Испании. Два года спустя галисийцы еще раз взяли Суперкубок, крепко обидев отмечавший столетие «Реал».

Успешная игра в Лиге чемпионов требовала дополнительных трат, которые были «Депортиво» не по карману – расходы скромного клуба и так оказались сильно раздутыми. Но Лендойро оказался заложником собственных амбиций, взял очередной кредит и вывалил еще 80 млн евро на Серхио, Диего Тристана, Альберта Луке, Альдо Дюшера, Эмерсона и Жорже Андраде. Президент мечтал о выигрыше Лиги чемпионов, но его команда дотянулась лишь до полуфинала. В год крушения «Милана» галисийцы за шаг до финала споткнулись о «Порту» Жозе Моуринью.

После этого «СуперДепор» стремительно терял былую магию. В 2005 команду покинул Ирурета, а от финансового краха несколько сезонов спасала распродажа лидеров. Топовый бомбардир Макай ушел в «Баварию» (20 млн евро), Луке отчалил в «Ньюкасл» (20), а Флавио Консейсао стал самой дорогой продажей клуба – 25 млн за него выложил «Реал».

Впервые со дна постучали в 2011-м, когда команда покинула Ла Лигу, а через два года вскрылся огромный фурункул – долг в размере 156 млн евро. Потерявшего связь с реальностью Лендойро уволили, а в клубе ввели внешнюю администрацию. Ситуацию удалось выправить, «Депор» даже на четыре сезона задержался в высшем дивизионе и пригласил главным тренером Кларенса Зеедорфа. Но вернуться на прежний уровень или хотя бы стать крепким середняком не получилось. После вылета в 2019-м галисийцы попали в зону турбулентности: сегодня команда барахтается в третьем дивизионе без перспектив вернуться на былой уровень.

Крах «Депортиво» сильно напоминает взлет «Лидса» – в сезоне-2000/01 «белые» добрались до полуфинала Лиги чемпионов, а через пару сезонов увязли в Чемпионшипе. И «Лидс», и «Депортиво» стали заложниками безрассудных амбиций руководства. Менеджеры брали кредит за кредитом, жили одним днем и меньше всего думали о главных пострадавших в этой истории – болельщиках.

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