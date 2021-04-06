Авторы Eurosport.ru Дмитрий Панферов и Сурен Аванесьян в первом выпуске шоу «Точка хG» обсудили дела в «Барселоне».
В ближайшие 10 минут вы узнаете:
Чемпионат Испании
Месси заявил, что судья искал повод оставить Лео без Класико
3 ЧАСА НАЗАД
  • почему Роналд Куман – топ и как он варьирует игру каталонской команды;
  • почему даже он не может обуздать Лионеля Месси;
  • нужны ли «Барсе» трансферы этим летом.
Приятного просмотра!
  • «Барса» выбыла из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ», но сыграет в финале Кубка с «Атлетиком» из Бильбао (17 апреля), а в Ла Лиге всего на один балл отстает от мадридского «Атлетико».
  • Контракт Месси истекает 30 июня. Всю профессиональную карьеру он провел в «Барсе».
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