Авторы Eurosport.ru Дмитрий Панферов и Сурен Аванесьян в первом выпуске шоу «Точка хG» обсудили дела в «Барселоне».
В ближайшие 10 минут вы узнаете:
Чемпионат Испании
Месси заявил, что судья искал повод оставить Лео без Класико
- почему Роналд Куман – топ и как он варьирует игру каталонской команды;
- почему даже он не может обуздать Лионеля Месси;
- нужны ли «Барсе» трансферы этим летом.
Приятного просмотра!
- «Барса» выбыла из Лиги чемпионов, уступив «ПСЖ», но сыграет в финале Кубка с «Атлетиком» из Бильбао (17 апреля), а в Ла Лиге всего на один балл отстает от мадридского «Атлетико».
- Контракт Месси истекает 30 июня. Всю профессиональную карьеру он провел в «Барсе».
Чемпионат Франции
Мбаппе: «Говорю себе, что я лучше Месси и Роналду»
Чемпионат Англии
Мактомини вспомнил, как Месси не хотел давать ему футболку. Почему?